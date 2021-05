Stiri pe aceeasi tema

- Au fost constatate derapaje majore in urma controlului facut de Corpul de Control la Casa de Pensii din Mehedinți, unde 7.000 de oameni au incasat ilegal pensie, a spus, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Aceasta a precizat ca va face public raportul, informeaza Mediafax.

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri,…

- Situație grava in județul Cluj, numarul de cazuri a depașit 500, iar la Terapie Intensiva sunt aproape 100 de pacienți. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidentei pe judetul Cluj : 6,33;- In ultimele 24 de ore, 572 persoane au fost confirmate Covid-19 din…

- Sud-estul Australiei era inca afectat luni de ploi torentiale, care au agravat situatia provocata de inundatiile ce au fortat mii de persoane sa isi paraseasca locuintele si au determinat inchiderea a sute de scoli, informeaza AFP. Numeroase zone de pe coasta statului New South Wales, cel mai populat…

- In cursul dimineții de luni, 15 martie, in jurul orei 6.00, un incendiu a izbucnit intr-o baie de la etajul 3 al Spitalului de Psihiatrie Cavnic. In total au fost evacuate 71 de persoane, iar incaperile aerisite. Intr-un final situația a fost rezolvata de echipajele de intervenție. Bolnavii au fost…

- Sute de persoane au participat sambata la o slujba de comemorate pentru omagierea victimelor atacului produs la 15 martie, la doi moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda. In total 51 de credinciosi au fost ucisi prin impuscare de catre un adept al suprematiei albilor australian in doua…

- Pompierii Detașamentului Petroșani si ai Garzii Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un apartament din Uricani. Pompierii au dislocat o autospeciala de stingere, o ambulanta si o autoscara pentru gestionarea incendiului produs intr-un apartament situat la etajul intai al…

- Focul a izbucnit marți seara, dupa ora 22:00, la o locuința situata pe strada Clujului, in Parneava. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad anunța ca sunt doua victime, din primele informații.