Inundatiile grave au fortat miercuri mii de locuitori ai Insulei de Sud din Noua Zeelanda sa-si paraseasca locuintele, in timp ce sute de turisti au ramas blocati in populara atractie turistica Milford Sound, informeaza AFP.



Regiunea Southland, din extremitatea meridionala a Insulei de Sud, a declarat stare de urgenta dupa caderea a peste 1.000 de milimetri de precipitatii in 60 de ore.



Ploile torentiale au provocat alunecari de teren pe mai multe drumuri importante, iar apele raurilor au iesit din matca.



Autoritatile au solicitat miercuri dimineata locuitorilor…