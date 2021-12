Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna de zapada a generat mari probleme in sud-estul Turciei. Stratul de zapada de jumatate de metru și gheața i-au pus pe șoferi in dificultate. O mulțime de șoferi au ramas blocați pe șosele din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Zeci de drumuri au fost blocate. Mulți dintre șoferi au fost…

- In urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase inregistrate in ultima perioada, vremea rea a produs efecte in mai multe locații din județul Dambovița, din fericire fara victime in randul populației. Astfel, Post-ul DAMBOVIȚA: Probleme in mai multe localitați din cauza fenomenelor hidrometeorologice…

- "Sunt patru solicitari la care intervenim noi, doua in Racovita si cate una in Brezoi si Horezu. La cele patru gospodarii este apa si in subsolul constructiilor", au precizat reprezentantii ISU Valcea.Judetul Valcea se afla duminica pana la ora 24,00, sub avertizare hidrologica cod portocaliu pe raurile…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, vineri seara, dintr-un bloc din localitatea Galauțaș, județul Harghita, din cauza unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera. Doua persoane au suferit atac de...

- Echipa Atletico Mineiro, la care evolueaza vedetele Hulk si Diego Costa, a castigat joi campionatul de fotbal al Braziliei, dupa o asteptare de 50 de ani, punand capat hegemoniei formatiei Flamengo Rio de Janeiro, potrivit Agerpres. Citește și: Ex-demnitarul Costoiu RUPE TACEREA la ICCJ -…

- Inundații masive și alunecari de teren in Sicilia, din cauza ploilor abundente. In orasul Shakka, din vestul insulei italiene, o parte a unui bloc cu mai multe etaje și un drum s-au prabușit. In consecinta, zeci de mașini au cazut in groapa.

- Nordul Angliei si sudul Scotiei sunt afectate de cele mai grave inundatii din ultimii ani. Ploile torentiale au facut ca mai multe rauri sa iasa din matca, iar apele involburate au ajuns in cateva localitati.

- Cinci localitati din zona Oravita-Moldova Noua au ramas, joi dimineata, fara curent electric din cauza vantului puternic, iar in urma interventiei echipelor de la compania de electricitate defectiunile au fost remediate in patru dintre acestea, pana in jurul orei 11,00, a informat Inspectoratul pentru…