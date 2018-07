Inundaţii în Myanmar: Cel puţin cinci morţi şi zeci de mii de strămutaţi Cel putin cinci persoane au murit si zeci de mii au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in regiunea Mekong din Myanmar din cauza inundatiilor, in timp ce ploile continua sa se abata asupra tarii, a declarat duminica un oficial guvernamental citat de agentia vietnameza de presa VNA. Mai mult de 54.000 de persoane sunt stramutate din cauza inundatiilor in intreaga tara, a declarat oficialul din cadrul Ministerului Sanatatii Sociale din Myanmar. Se estimeaza ca aproximativ 100.000 au fost afectate de inundatii. Zone intinse de terenuri agricole sunt complet acoperite de apele noroioase. Ordine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

