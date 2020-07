Stiri pe aceeasi tema

- În cursul nopții trecute, la Cluj au fost doua solicitari ale pompierilor pentru scoaterea apei din doua subsoluri, în localitatea Baișoara și în orașul Huedin. Potrivit purtatorului de cuvânt ISU Cluj, a fost vorba despre cazuri izolate, fara efecte grave. În…

- Inundațiile au facut ravagii in ultimele ore, in Timiș 11 persoane au fost salvate din calea apelor de catre pompieri, iar in Bihor, zeci de case și mașini au fost afectate, scrie presa locala. In județul Bihor, pompierii au lucrat fara oprire. In ultimele 24 de ore a plouat cat pentru o luna intreaga.…

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 102 case, 151 de curti si 236 beciuri subsoluri. Cele mai afectate judete de aversele torentiale sunt Bistrita Nasaud si Hunedoara.De asemenea, cele 152 de persoane evacuate preventiv din locuinte,…

- IGSU anunta inundatii in 161 de localitati din 29 de judete. Trei persoane si au pierdut viata in urma viiturilor.In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, aversele torentiale au produs inundatii in 29 judete AB, AR, BH, BN, BV, BT, CL, CJ, CS, CV, DB, DJ, GL, GR, HR, HD, IL, IS, MH, MM, MS, NT,…

- Pompierii militari au salvat sapte persoane din calea viiturilor si au desfasurat, in noaptea de luni spre marti, peste 30 de misiuni de evacuare a apei din curti, case si gospodarii, in 13 localitati bihorene afectate de ploile abundente, a informat marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- bull; In Dobrogea, este inca valabil un cod galben de inundatii.Ploile continua sa faca ravgii in Dobrogea, dar si in restul tarii.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca s au produs inundatii in 46 de localitati din 22 de judete. De altfel, pentru Dobrogea este inca in vigoare codul galben…

- Ploile puternice și interminabile au produs inundații in Timiș. In ultimele 24 de ore, pompierii au fost solicitați și au intervenit in zeci de situații de urgența, cele mai multe in Lugoj. Pompierii au evacuat 37 de persoane (13 copii și 24 de adulți) și 231 de animale din gospodariile și zonele afectate…

- Mai multe gospodarii din 10 localitați din județul Timiș au fost inundate in urma ploilor abundente de joi. Opt persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri. Potrivit ISU Timiș, pompierii au intervenit joi in zece localitați pentru evacuarea apei din gospodarii și curți. In localitatea…