Inundații în Libia: Campanie de vaccinare pentru prevenirea unei epidemii de holeră Pentru a preveni o epidemie de holera, in condițiile in care sub ruine inca sunt multe cadavare, autoritațile libiene au inceput vaccinarea locuitorilor. Victimele provocate de inundațiile din Libia nu trebuie abandonate in apropierea surselor de apa potabila pentru a evita un eventual risc de contaminare, avertizeza Crucea Roșie și Organizația Mondiala a Sanatații. La Derna, mii de cadavre sunt abandonate sau se descompun sub daramaturi. Derna este orașul-port cel mai afectat de inundațiile catastrofale din Libia dupa trecerea furtunii Daniel. OMS și alte organizații umanitare au recomandat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

