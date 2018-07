Stiri pe aceeasi tema

- FURIA NATURII s-a intors in județul Sibiu! La Mediaș, instalația de nocturna a stadionului Gaz Metan a fost lovita de un fulger la pauza meciului cu Concordia Chiajna. Sunt probleme și pe drumurile județene!!! Read More...

- Pompierii au salvat luni doua persoane, care se aflau pe o masina, blocata de o o viitura pe soseaua dintre statiunea Bazna si localitatea Boian, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, oamenii cerusera ajutorul prin 112, dupa…

- Mii de persoane au fost fortate sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor forestiere izbucnite in Suedia, in conditiile in care televiziunea publica suedeza SVT a anuntat prezenta acestora in 80...

- Mii de persoane au fost fortate sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor forestiere izbucnite in Suedia, in conditiile in care televiziunea publica suedeza SVT a anuntat prezenta acestora in 80 de locatii diferite din tara, informeaza Xinhua. Incendiile au izbucnit in weekend si s-au raspandit…

- Sapte persoane, intre care trei copii, au fost ranite, sambata seara, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 14, in zona localitatii sibiene Copsa Mica, drumul fiind blocat pe ambele sensuri de circulatie. Conform politistilor, unul dintre soferi nu a adaptat viteza in conditiile in care ploua…

- Unul dintre ranitii in accidentul produs marti seara pe autostrada A1, in zona Apoldu de Jos din judetul Sibiu, este transportat cu un elicopter SMURD la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Mures, informeaza ISU Sibiu. Si celelalte persoane ranite in accident sunt transportate la spital,…

- Peste 920.000 de oameni din Siria au fost nevoiți sa-și paraseasca locuințele in primele patru luni ale anului, o cifra record din ultimii 7 ani, de cand dureaza conflictul, a anunțat luni ONU, potrivit AFP.

- Conflictul in desfasurare in Afganistan a fortat peste 83.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele de la inceputul acestui an, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), informeaza dpa, conform Agerpres.Spectacol TOTAL la parada mondena MET: vedetele…