- Inundatii violente in zona Baikal din Rusia, in urma ploilor torentiale care au inceput in urma cu o luna. Autoritatile au evacuat deja trei mii de oameni din calea puhoaielor, iar zeci de case au ramas in ape.

- Ploile deosebit de abundente au generat pagube insemnate in țata. Mai multe rauri s-au revarsat, viiturile au luat pe sus mașini și animale iar alunecarile de teren au distrus nenumatare case. Cel puțin 4...

- Mai multe locuințe au fost distruse in centrul Greciei, intr-o zona frecventata de turiștii romani, marți dimineața, in timpul unor inundații puternice. Hidrologii au emis cod roșu de inundații pe un rau din zona Volos. Apele revarsate au luat cu ele masini si au inundat multe case. Zeci de pompieri…

- Mai multe gospodarii și drumuri au fost inundate, cateva mașini au fost luate de ape și mai multe persoane in stare de șoc au fost salvate de catre pompieri, in urma unei ruperi de nori in județul Alba. Vineri dupa-amiaza, strazi din municipiul Alba Iulia, de la ieșirea spre Sebeș, au fost inundate…

- O furtuna care s-a abatut aseara tarziu peste judetul Valcea a facut prapad in multe zone. Inca se contabilizeaza pagubele. Numai in Ramnicu Valcea au fost smulsi din pamant zeci de arbori, distruse masini, inundate pasaje si strazi, smulse acoperisuri, iar zeci de mii de oameni au ramas in bezna. Potrivit…

- Mai multe mașini au fost avariate, la Arad, dupa ce cațiva copaci s-au rupt sau au fost scoși din radacini, de o furtuna care nu a ținut mai mult de cinci minute. (Console si accesorii gaming)Vijelia a adus cu ea și o ploaie torențiala, din cauza careia sistemul de canalizare a cedat. Apa menajera și…

- O ploaie torentiala a paralizat aseara centrul Parisului. In doar cateva zeci de minute, puhoaiele au inundat mai multe strazi si statii de metrou. Deplasarea trenurilor pe o linie de metrou a fost complet suspendata. Circulatia garniturilor nu a fost reluata nici astazi.

- In Hawaii continua evacuarile din calea eruptiei vulcanului Kilauea. 35 de cladiri, majoritatea locuinte, au fost distruse pana acum de lava scursa si numeroase altele sunt in pericol, scrie didgi24.ro.