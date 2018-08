Inundaţii în India: Premierul Narendra Modi a inspectat zonele devastate din statul Kerala Premierul indian Narendra Modi, care a inspectat sambata din elicopter zonele afectate de inundatii in statul Kerala, a promis mai multe elicoptere, barci si alte echipamente necesare pentru evacuarea zecilor de mii de persoane ramase izolate, potrivit Reuters.



Exista teama ca bilantul victimelor, care a ajuns deja la cateva sute, ar putea creste rapid, multe persoane fiind inca izolate, fara hrana si apa potabila.



Guvernatorul acestui stat din sud-vestul Indiei a estimat ca doua milioane de persoane au fost nevoite sa se mute in taberele de refugiati de la debutul ploilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile care au cazut continuu in statul indian Kerala (sud) au provocat moartea a 22 de persoane, in timp ce mii de oameni au ramas izolati, au informat joi autoritatile potrivit DPA, scrie Agerpres. ''Cel putin 22 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in districtele Idukki, Malappuram,…

- New Delhi, 9 aug /Agerpres/ - Ploile care au cazut continuu in statul indian Kerala (sud) au provocat moartea a 22 de persoane, in timp ce mii de oameni au ramas izolati, au informat joi autoritatile potrivit DPA. ''Cel putin 22 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in districtele…

- Peste patru milioane de persoane din statul Assam din estul Indiei au fost lasate in afara unei liste provizorii de cetateni facuta publica luni si risca expulzarea daca nu isi vor putea dovedi cetatenia, relateaza dpa. Registrul National al Cetatenilor (NRC) din acest stat a fost actualizat…

- Echipajele de salvare trimise de autoritatile din China si Thailanda intervin miercuri pentru recuperarea a peste 3.000 de persoane care au ramas blocate intr-o regiune izolata din Laos, dupa ce barajul hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy s-a prabusit luni noapte, relateaza Reuters.

- Cel puțin 48 de persoane și-au pierdut viața, duminica, dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in statul Uttarakhand, din nordul Indiei. Bilantul mortilor a urcat la 48. Accident teribil in India. Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei,…

- Mii de locuitori din statul american Florida si-au evacuat locuintele duminica de teama furtunii subtropicale Alberto care se indreapta spre nord prin Golful Mexic si ar putea aduce inundatii periculoase in statele de pe coasta sudica, potrivit prognozelor, informeaza Reuters. La ora 8.00 pm ora locala…

- "Cinci persoane si-au pierdut viata din cauza virusului Nipah" si "94 de persoane care au intrat in contact cu cei decedati au fost plasate in carantina ca masura de precautie", a declarat K. J. Reena, un responsabil cu supravegherea sanitara in Kerala, o regiune situata in extremitatea sudica a…

- Cel putin cinci persoane au murit in sudul Indiei in urma contractarii virusului Nipah, din cauza caruia alte circa 100 de persoane au fost plasate in carantina, a declarat marti un responsabil sanitar local, citat de AFP. "Cinci persoane si-au pierdut viata din cauza virusului Nipah"…