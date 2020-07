Bilantul inundatiilor din statul indian Assam, situat in nord-estul tarii, a urcat la 111 decese, iar situatia este in continuare grava, relateaza marti agentia Xinhua. Aproximativ 2,5 milioane de persoane au fost afectate pana in prezent de inundatiile recente, conform ultimelor date ale Autoritatii pentru Situatii de Urgenta din Assam (ASDMA). Potrivit ASDMA, o persoana a fost confirmata decedata luni in districtul Sonapur, bilantul ajungand astfel la 111 morti. 85 de persoane si-au pierdut viata dupa ce s-au inecat in timpul inundatiilor, iar alte 26 au murit in urma alunecarilor de teren declansate…