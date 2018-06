Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuințe au fost distruse in centrul Greciei, intr-o zona frecventata de turiștii romani, marți dimineața, in timpul unor inundații puternice. Hidrologii au emis cod roșu de inundații pe un rau din zona Volos. Apele revarsate au luat cu ele masini si au inundat multe case. Zeci de pompieri…

- Meteorologii greci au emis COD ROSU de alerta din cauza vremii extreme, care aduce caderi masive de ploaie, vanturi puternice și descarcari electrice.Estul și centrul Greciei, Peninsula Peloponez și nordul țarii sunt regiunile cele mai afectate. Pe langa codul roșu, autoritațile au mai…

- Vreme extrema in Grecia. Mai multe regiuni sunt afectate in prezent de furtuni puternice și se afla sub incidența codului roșu. Meteorologii greci au emis cod roșu de alerta din cauza vremii extreme, care aduce caderi masive de ploaie, vanturi puternice și descarcari electrice. Estul și centrul Greciei,…

- „In sezonul estival ne asteptam la o evolutie spectaculoasa a numarului de pasageri, tinand cont ca partenerii nostri Wizz Air si Ernest Airlines vor opera noi rute externe, iar in orarul de vara au fost introduse deja mai multe curse charter spre destinatii de vacanta din Grecia si Turcia", afirma…

- Romania se afla pe locul cinci in topul tarilor din UE la arieratele cu ipoteca (plati restante mai mari de 90 de zile), cu 19,7- din populatia tarii, pe primul loc situandu-se Grecia cu 47,9-, urmata de Bulgaria, cu 34,2-, si de Cipru, cu 26,6-, arata un raport publicat marti de Eurostat. Aproape jumatate…

- O reuniune cvadrilaterala la nivel inalt Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia va avea loc marți, la București, la Palatul Victoria, informeaza HotNews.ro. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vor avea loc consultari la nivel inalt intre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, ​președintele ...

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector, transmite Economica.net, citand Reuters.Citeste si: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower:…

- Producatorul și distribuitorul elen de jocuri și jucarii AS Company se extinde in Romania, unde a deschis cea de a doua subsidiara din afara Greciei. Compania și-a anunțat acum oficial intrarea pe piața, potrivit Profit.ro.Citeste si: Dan Diaconescu, surpriza DE PROPORTII pentru Klaus Iohannis: Ce…