INUNDAȚII în Dej, Gherla, Mica, Bunești sau Chiuza, în a doua zi de Paște – FOTO Au fost inundații in mai multe localitați de langa Dej, in a doua zi de Paște. ”Echipajele noastre au intervenit pe parcursul zilei de ieri la situații unde au fost semnalate inundații de amploare redusa. A fost vorba despre curți ale gospodariilor, anexe gospodarești sau beciuri. Astfel am primit solicitari in localitațile Dej, Gherla, Garbau, Chinteni, Iclozel și Bunești”, a informat ISU Cluj. Natura s-a dezlanțuit și in comuna Mica, langa Dej. ”Ii rugam pe cetațenii comunei Mica sa ne anunțe zonele unde sunt probleme majore pentru a interveni in cel mai scurt timp, in masura care putem”, a… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

