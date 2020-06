Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 iunie a.c, in jurul orei 00.30, politistii onesteni au fost sesizati despre faptul ca, in comuna Casin, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca un barbat, de 52 de ani, din comuna Casin,…

- Pentru turiștii care viziteaza comuna Agaș (respectiv partea estica a munților Ciucului) din județul Bacau, salvatorii montani din cadrul SPJPTCA Salvamont Bacau, au amenajat un traseu turistic montan. Traseul (marcat cu semnul Cruce Albastra) pornește din localitatea Diaconești, dupa doi km trece pe…

- Mai multe persoane, suspectate ca au jefuit o firma din comuna bacauana Oituz, au fost blocate și imobilizate pe Drumul European 574 de polițiști. Patru tineri din județul Galați, aflați intr-o mașina cu numar de Prahova, au jefuit, miercuri, 3 iunie, ora 16.00, o societate comerciala din comuna Oituz.…

- In satul Scurta, din comuna Orbeni, a reaparut o meserie considerata astazi, in mai toata lumea, rara: meseria de potcovar. Viceprimarul comunei, Neculai Popa, l-a surprins, intr-o zi, chiar in fața curții, pe tanarul George Chitic potcovind un cal. In comuna chiar tinerii sunt acum tot mai puțini,…

- Potrivit Direcției Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau, in județ mai exista inca trei focare de Pesta Porcina Africana. Virusul a fost depistat la porci domestici din gospodariile populației din localitațile Dealu Perjului și Barboasa, comuna Oncești și Racaciuni, comuna Racaciuni,…

- Politistii din comuna Sarata au facut o vizita batranilor din comuna bacauana oferindu-le cozonaci de post facuti chiar de ei. Bunicii de peste 65 de ani la care ajunsese mesajul “Stai acasa!” le-au primit cu bratele deschide pe colegele noastre si le-au coplesit de emotii si bucurie prin simplitatea…

- Un incendiu de proporții s-a declanșat sambata dupa-amiaza, in comuna Dofteana, sat Bogata, intr-o zona de litiera (strat de frunze moarte și alte resturi vegetale care acopera solul in padure). Au acționat 3 echipaje ASAS (autospeciale cu apa și spuma) și un echipaj APIC (autospeciala de prima intervenție…

