Inundaţii în China: O localitate înconjurată de ape a fost evacuată (GALERIE FOTO) Locuitorii unui oras din China au fost evacuati vineri cu ajutorul unui ponton mobil, in timp ce numeroase localitati din centrul tarii sunt in continuare inconjurate de ape in urma ploilor devastatoare care au provocat moartea a cel putin 33 de persoane, relateaza AFP. Foto: (c) Li Jianan/Xinhua Henan, a treia cea mai populata provincie din China, cu aproape 100 de milioane de locuitori, a fost afectata in ultimele zile de cantitati record de precipitatii, care au transformat strazile in torenti de noroi. Foto: (c) Li An/Xinhua Zhengzhou, capitala provinciei, a fost deosebit de afectata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

