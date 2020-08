Ploile abundente provoaca probleme in Banat. Astfel, in urma averselor de astazi, mai multe strazi din Reșița au fost indundate, din cauza canaleor infundate. Echipajele din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița au intervenit pe mai multe strazi din municipiu pentru remedierea problemei. In plus, in mai multe localitați din județ a fost intrerupta parțial alimentarea […] Articolul Inundații in Caraș-Severin, mii de gospodarii au ramas fara energie electrica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .