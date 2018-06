Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia din cursul diminetii de joi a provocat acumulari de apa pe strazile mai multor sectoare ale Capitalei, fiind sesizati pentru interventii cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, care au actionat si pentru scoaterea unor masini din apa.

- Un barbat in varsta de peste 60 de ani a murit, joi, dupa ce s-a atuncat de la etajul 3 al parcarii supraterane de la mall-ul "Afi Cotroceni" din Capitala, potrivit reprezenatntilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Elevii sunt obligati prin lege sa invete in scoli nesigure, pentru ca parintii nu pot refuza inscrierea celor mici la scoala de circumscriptie, chiar daca unitatea de invatamant nu are autorizație ISU privind securitatea in caz de incendiu. In noaptea de Rusalii, Scoala 124 din Bucuresti a fost distrusa…

- Femeia in varsta de 70 de ani din Capitala a fost injunghiata mortal de nepotul sau in varsta de 9 ani, cu care se afla in locuinta din Sectorul 1, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Ulterior, minorul ar fi sunat la 112 pentru a cere sprijin medical. Femeia in varsta de 70…

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a murit, marti, dupa ce a fost injunghiata in locuinta sa din Capitala, aflata pe strada Rucar din Sectorul 1, fapta fiind sesizata printr-un apel la 112, anunta reprezentantii Politiei Capitalei. O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani…

- A plouat torențial in comuna gorjeana Schela. Cinci gospodarii au fost inundate, fiind solicitat sprijinul pompierilor pentru a scoate apa din curți. Apa a intrat și in doua beciuri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a intervenit l...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat joi, 26 aprilie a.c., un exercitiu cu forte si mijloace in teren, cu tema “Activitatea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Mehedinti si a comitetelor locale pentru situatii de urgenta privind…

- Actiunea denumita generic ”Miercurea sirenelor” se desfasoara, incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni. ”Sirenele din tara vor emite semnalul «Alarma la dezastre», care presupune iminenta producerii unor calamitati cu impact major asupra comunitatilor”, au transmis…