- Ploile abundente din zonele de coasta din sud-estul Braziliei au provocat inundații și alunecari de teren care au ucis 36 de persoane și au provocat stramutarea a sute de alți oameni, au anunțat duminica autoritațile statului Sao Paulo, potrivit The Guardian.Echipele de salvare cauta victime, reconecteaza…

- Temperaturile extrem de ridicate asociate schimbarilor climatice inregistrate in Argentina au exacerbat impactul unei secete istorice care a lovit regiunile agricole din aceasta tara sud-americana anul trecut, potrivit unui raport dat joi publicitatii de oamenii de stiinta din cadrul World Weather…

- Anxietatea ecologica, adica frica fața de schimbarile climatice ori dezastre naturale devine un fenomen. Acest tip de neliniște ne afecteaza dupa ce vedem imagini cu dezastre sau intram in contact cu informații despre catastrofe naturale. Psihologii spun ca oamenii sufera din cauza lipsei de siguranța…

- Satu Mare a caștigat fonduri europene pentru intocmirea unui plan de masuri ce vizeaza prevenirea schimbarilor climatice și protejarea mediului inconjurator. Deschiderea proiectului a avut loc astazi, 27 ianuarie, in prezența conducerii și echipei Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare pentru…

- Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații pe mari suprafețe, in Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda. Situația a dus la o mobilizare masiva a serviciilor de urgența, iar o evacuare a mii de locuitori pare inevitabila. Un concert ce urma sa fie sustinut de Elton John nu va mai…

- Ploile care vor cadea astazi și apa rezultata din topirea zapezilor aduc riscuri de inundații in județele Maramureș și Satu Mare, unde Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare cod galben de inundatii. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 23:00,…

- Numarul de migranti care au intrat ilegal in Uniunea Europeana a crescut semnificativ de la an la an, potrivit Frontex, agentia pentru politia de frontiera si garda de coasta a blocului, citata vineri de DPA.