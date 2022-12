Stiri pe aceeasi tema

- Sute de salariati din sistemul de invatamant vor iesi si vineri in strada in mai multe judete – Arad, Maramures, Bacau, Mehedinti, Suceava, Botosani, Ialomita, Dambovita, Arges, Bihor si Bistrita Nasaud – si vor protesta in fata prefecturilor, una dintre revendicari fiind neaplicarea, in integralitate,…

- In total, Romania a cheltuit 75 de milioane de euro pentru ucrainenii care și-au parasit țara din cauza razboiului și s-au oprit temporar sau au ramas aici, scrie G4Media. Situația decontarilor pe județe, arata Constanța ca fiind pe loc fruntaș dupa București. Județul Dolj este pe locul 29 cu suma de…

- Politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Suceava, impreuna cu procurori DIICOT Suceava fac, in aceasta dimineața, 83 de perchezitii la domiciliile si imobilele detinute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si la sediile si punctele de lucru ale unor persoane…

- 83 de mandate de percheziție au fost puse in aplicare luni dimineața de DIICOT Suceava, fiind vizate domicilii și imobile din judetele Suceava, Bihor, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mehedinți și Gorj.

- Rezultatele partiale ale analizelor probelor de apa prelevate indica faptul ca acest eveniment a avut un impact local, fiind afectata doar culoarea apei. In data de 13 octombrie 2022, ora 17.55, reprezentantul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Romuli a sesizat Sistemul de Gospodarire a…

- Ambasador al proiectului, cel mai mare traseu de drumeții care strabate țara, Andreea Esca a participat la inaugurarea Via Transilvanica. Drumul turistic care unește Romania pe diagonala a fost inaugurat printr-o serie de evenimente ce au avut loc in Piața Crucii din Alba Iulia și in comuna Ciugud.…

- Ambasador al proiectului, cel mai mare traseu de drumeții care strabate țara, Andreea Esca a participat la inaugurarea Via Transilvanica. Drumul turistic care unește Romania pe diagonala a fost inaugurat printr-o serie de evenimente ce au avut loc in Piața Crucii din Alba Iulia și in comuna Ciugud.…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a organizat vineri Conferinta pentru prezentarea si finalizarea proiectului Ro-Net ”Construirea unei infrastructuri nationale de broadband din zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” LOT 6 – Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara,…