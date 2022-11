Stiri pe aceeasi tema

Echipele de salvare australiene au evacuat luni peste 100 de persoane de pe acoperisuri dupa ce un mic oras din estul Australiei a ajuns sub ape in urma unei viituri, au anuntat autoritatile, potrivit AFP.

Jil Teichmann (locul 35 WTA) a invins-o pe Storm Sanders (237 WTA), cu 6-3, 4-6, 6-3, dupa trei seturi foarte disputate, iar Elvetia conduce cu 1-0 in fata Australiei, duminica, in finala competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al carei turneu final ale loc la Glasgow, informeaza…

Cinci persoane, dintre care doi adulti si trei copii, toti originari din judetul Cluj, au avut nevoie de interventia jandarmilor deoarece s au ratacit. S a intamplat sambata in judetul Alba, in zona Cascadei Sipote Bedeleu, o zona cunoscuta ca fiind frecventata de ursi, conform Jandarmeriei Alba. Potrivit…

Statele Unite intentioneaza sa stationeze bombardiere nucleare la o baza militara din nordul Australiei, pe fondul tensiunilor cu Chinai, care denunta actiuni de subminare a stabilitatii regionale, noteaza mediafax.

In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s au primit 10 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: 2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,1 apel pentru Salvamont Busteni,1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Salvamont Bistrita Nasaud, 1 apel pentru…

Salvamont: 16 persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore. Cate au fost transportate la spital In ultimele 24 de ore, 16 persoane au fost salvate din munți, a anunțat Salvamont. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 14 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor.…

Sud-estul Australiei este grav afectat de inundații și mii de oameni au fost evacuati de urgența. Asta dupa ce, intr-o singura zi, a plouat de 4 ori peste media de precipitații inregistrata in mod normal in toata luna octombrie.

Casele au fost inundate in Melbourne si in alte orase din sud-estul Australiei, iar locuitorii au fost sfatuiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, debitele raurilor fiind prognozate sa ramana periculos de ridicate timp de cateva zile, relateaza The Associated Press.