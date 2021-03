Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile provocate de ploile torentiale care au cazut in sud-vestul Australiei au afectat duminica mai multe cartiere din vestul orasului Sydney, unde autoritatile au cerut rezidentilor sa se pregateasca de o eventuala evacuare, relateaza agentiile EFE si AFP. Gladys Berejiklian, guvernatoarea…

- Mai multe plaje situate in apropiere de Merimbula, la aproximativ 430 de kilometri sud de Sydney, au fost inchise pentru o perioada de 24 de ore dupa ce o femeie in varsta de 60 de ani a fost atacata de un rechin, sambata dimineata, a anuntat serviciul de interventii Surf Life Saving din New South Wales…

- Australia intentioneaza sa deschida primul refugiu din lume destinat ornitorincilor pentru a salva de la disparitie aceasta specie endemica. Habitatele speciei sunt amenintate de incendiile forestiere si de seceta provocate de schimbarile climatice. Recent, Gradina Zoologica Taronga a anuntat construirea…

- Ministrul delegat al Sporturilor, Roxana Maracineanu, a respins, duminica, ideea ca meciul Franta-Ucraina de la sfarsitul lunii martie ar putea permite publicului sa se intoarca pe Stade de France, informeaza News.ro , care citeaza lefigaro.fr. Federația Franceza de Fotbal spera ca partida sa se poata…

- Zeci de angajati din sistemul apararii, asistentei sociale, culturii si administratiei publice protesteaza in fata Palatului Cotroceni și la Guvern. Oamenii au iesit in strada nemultumiti fața de inghețarea salariilor și a sporurilor. N-au lipsit incidentele. La Cotroceni, cațiva protestatari, sindicaliști…

- In Australia, masurile rapide și stricte pentru controlarea focarelor COVID, oricat de mici, sunt urmate de perioade de normalitate, in care oamenii pot ieși la restaurant, iar maștile sunt doar recomandate, scrie New York Times . Strategia, ajutata și de izolarea geografica a țarii, a dat rezultate…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a supraviețuit patru zile in salbaticia din nordul Australiei, intr-o zona plina de crocodili. El a fost gasit de doi pescari, care l-au adus inapoi la civilizație. Fugarul a fost preluat de polițiști, care il cautau pentru un jaf.

- Printre primele națiuni care au intrat in 2021 au fost Australia și Noua Zeelanda. Focurile de artificii au luminat atat cerul din Sydney, cat și pe cel din Auckland. Un spectacol pirotehnic de 7 minute a marcat, la Sydney, intrarea in anul 2021. Daca de obicei portul era aglomerat de mii…