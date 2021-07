Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe statii de metrou au fost inundate si circulatia pe bulevarde importante a fost intrerupta joi la New York, unde noi inundatii sunt asteptate in cursul zilei de vineri odata cu sosirea preconizata a furtunii tropicale Elsa, relateaza AFP. Intre 5 si 10 cm de ploaie au cazut in…

- Vreme extrema in Europa, unde vintul puternic, ploile torențiale și grindina au necesitat intervenții de amploare. Germania se confrunta cu inundații de proporții, iar in Franța stratul gros de grindina a putut fi indepartat doar cu plugurile de zapada. Orașul german Stuttgart se confrunta cu inundații…

- O furtuna violenta a lovit marți de dimineața un orașel din estul Franței și imaginile surprinse apoi au devenit virale. Un strat de grindina de 60 de centimetri a acoperit strazile, plugurile de zapada au ieșit pe strazi in iunie, relateaza France 3 . Orașelul Plombieres-les-Bains, din Vosges, s-a…

- Ploaia extrem de puternica ce va aduce, potrivit meteorologilor, pana la 70% din precipitațiile lunare, a inceput la Moscova in jurul pranzului. In oraș se inregistreaza deja inundații locale, mai multe stații de metrou sunt inundate. © Sputnik / Vladimir AstapkovichVideo: Ploaie torențiala la Moscova…

- Vremea se anunța instabila in Bucuresti, sambata si duminica, cu ploi torentiale, vijelii si grindina, mai ales dupa-amiaza si seara, in timp ce disconfortul termic se va mentine ridicat. Astfel, pe parcursul zilei de sambata, pana la ora 23:00, vremea va fi instabila in Capitala. Cerul va avea innorari…

- Codul Rosu de vreme severa si mesajul Ro Alert nu i-au speriat pe cativa galateni, care se aflau pe terasa unui bar din zona Port a orasului. Ei au fost filmati in timp ce stateau cu picioarele in apa. In imagini se vede cum unul dintre ei le face cu mana soferilor care treceau pe strada, iar altul…

- Peisaj de furtuna in Portul Tomis din Constanta.Norii furiosi au acaparat cerul Constantei.Imagini spectaculoase au fost surprinse in Portul Tomis din Constanta, unde norii anunta o furtuna.In cursul noptii de marti spre miercuri 22 23 iunie in judetele Constanta si Tulcea instabilitatea atmosferica…

- A fost prapad in București și in zonele de langa Capitala, vineri dupa-amiaza, dupa o rupere de nori care a dus la acumularea unor cantitați impresionante de apa. Au fost probleme pentru șoferii prinși in trafic și pentru oamenii care se aflau pe strazi, așteptau mijloacele de transport in comun sau…