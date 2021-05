Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, azi, o avertizare COD PORTOCALIU de inundatii, valabila pana vineri la pranz in doua bazine hidrografice din patru judete, respectiv un COD GALBEN de fenomene hidrologice importante pe alte 15 cursuri de apa. Conform prognozei…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana vineri la pranz in doua bazine hidrografice din patru judete, respectiv un Cod galben de fenomene hidrologice importante pe alte 15 cursuri de apa. Conform…

- Mai multe localitati din Satu-Mare au fost acoperite de ape. Peste 100 de oameni au fost evacuati de urgenta din cauza ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore. Ploile au facut prapad in Ratesti, Socond, Hurezu Mare. Apa a ajuns in curțile caselor, dar și pe drumul național care a fost inchis.…

- Mai multe localitati din Satu-Mare au fost acoperite de ape. Peste 100 de oameni au fost evacuati de urgenta din cauza ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore. Ploile au facut prapad in Ratesti, Socond, Hurezu Mare. Apa a ajuns in curțile caselor, dar și pe drumul național care a fost inchis.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare informeaza ca aproximativ 150 de persoane evacuate din calea apelor revarsate au fost adapostite, miercuri dimineata, la caminul cultural din localitatea Ratesti, noteaza Agerpres. ISU Satu Mare informase anterior ca mai multe locuinte au fost…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atentionare Cod rosu de inundatii, valabila in orele urmatoare pe un afluent al raului Crasna. Potrivit hidrologilor, pana...

- Hidrologii Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, vineri, o antenționare cod galben de inundații pentru rauri din județele Maramureș și Satu Mare. Potrivit INHGA, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de…

- Hidrologii susțin ca este pericol de inundații in doua bazine hidrografice din nordul și sudul țarii. Specialiștii au instituit cod galben pe raurile din bazinele hidrografice Crasna, in judetul Satu Mare, si Calmatui, in judetele Olt si Teleorman. Hidrologii au redactat un cod galben de cresteri…