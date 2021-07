Stiri pe aceeasi tema

- Inundații devastatoare au lovit din nou nord-estul Turciei, la aproape o saptamana dupa intemperiile care au lasat in urma cel puțin șase morți. Mai multe rauri au ieșit din matca și au luat cu ele tot ce le-a stat in cale. Autoritațile de la Ankara au declarat stare de dezastru in provinciile aflate…

- Autoritatile din Crimeea, anexata de Rusia, au dispus vineri evacuarea unor regiuni din orasul Ialta dupa ce ploile abundente au provocat inundatii grave pe teritoriul peninsulei de la Marea Neagra, relateaza Reuters. Regiunea, pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a declarat stare de urgenta…

- Autoritatile turce au inceput o ampla actiune de curatare a mucilagiului marin ce a cuprins portiuni mari din Marea Marmara si s-a infiltrat pe portiuni limitate in Marea Egee si Marea Neagra. Turcia a format un comitet de coordonare si planificare reprezentat de institutii de stat si fundatii de mediu,…

- O nava de razboi americana, distrugatorul USS Laboon, a traversat vineri stramtorile Dardanele si Bosfor pentru a ajunge in Marea Neagra, pe un fond de tensiuni intre Ucraina si Rusia, a relatat agentia turca Anadolu, potrivit AFP. Distrugatorul USS Laboon a traversat mai intai Dardanelele,…

- O drona a fost gasita plutind în apele Marii Negre, la aproximativ 40 de mile marine de coasta (circa 74 de kilometri), de catre un echipaj al Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Garda de Coasta a precizat, luni,…

- Turcia, tara aflata in cautare de resurse naturale in Marea Neagra, a descoperit un depozit important de gaze naturale, transmite dpa. Presedinte turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca nava de foraj Fatih a descoperit recent un depozit de 135 de miliarde de metri cubi in zacamantul de gaze…

- Depozitul de gaze naturale Sakarya, descoperit vara trecuta, in august 2020, in largul coastei orasului Eregli, a fost estimat initial la 320 miliarde de metri cubi. Ulterior, in octombrie, Erdogan a anunțat ca rezervele de gaze naturale descoperite in largul coastei turcesti din Marea Neagra contin…

