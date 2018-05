Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ranite, iar aproximativ 160 de masini au fost avariate in urma unor inundatii puternice produse sambata dupa-amiaza in orasul turc Ankara, anunta Mediafax. “Sase oameni au fost raniti, dar nu sunt in stare grava. ...

- O furtuna violenta a ucis doi oameni, la Buenos Aires si a lasat fara electricitate, o suta de mii de locuinte. Furtuna a provocat inundatii masive, inclusiv la metrou. Transportul public, atat la suprafata cat si subteran, a fost paralizat, iar echipele de interventie au ajuns, cu greutate, pentru…

- Ziua 1 Mai a fost marcata prin munca de catre viceprimarul municipiului Arad, Calin Bibart. Asa cum promisese, de altfel, zilele trecute, vicele a ramas in Arad pentru a monitoriza activitatea celor de la Retim. Asta in conditiile in care mare parte din municipiu este in continuare sufocat de gunoaie……

- In aceasta dupa amiaza, doua mașini de pompieri au acționat in cartierul Micro 3 dupa ce jarul de la un gratar a pus in pericol mai multe mașini parcate in fața blocurilor U1 și U2! Dupa incheierea chefului, petrecareții au aruncat jarul in canalizare iar fumul gros a starnit panica locatarilor.

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- 4 oameni si-au pierdut viata in sudul statului Filipine, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, a anuntat politia, potrivit AFP. Furtuna a adus si rafale de vant de 75 km/ora.