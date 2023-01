Inundații devastatoare la Porto Inundatii devastatoare matura orasul Porto, din nord vestul Portugaliei. In doar cateva ore, au cazut peste 100 de litri de apa pe metrul patrat, iar bulevardele s-au transformat in rauri. In imagini se vede cum oamenii care sunt surprinsi de suvoaie pe strazi pur si simplu nu reusesc sa stea in picioare si sunt luati de curenti. In doar doua ore, serviciile de urgenta au primit peste 150 de solicitari de ajutor. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata de Maroc din „sferturile” Campionatului Mondial (0-1), Portugalia a ramas doar cu regretele unei noi Cupe Mondiale irosite. Dar și cu o tirada de acuze lansate de fotbaliștii lusitanilor in direcția „centralului” argentinian Facundo Tello. Fundașul lui FC Porto a oferit cateva declarații…

- Deși n-a avut nicio șansa in optimi in fața Portugaliei și a pierdut cu 1-6, Elveția a demonstrat și la acest Campionat Mondial ca e o superputere pe langa Romania. „Tricolorii” vor intalni naționala lui Murat Yakin in preliminariile Euro 2024. In Qatar, Elveția a invins doua echipe din grupa G, pe…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Portugaliei si Uruguayului, care va avea loc luni seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Fernando Gomes, cel mai bun marcator din istoria lui FC Porto a murit”, a scris clubul sportiv pe site-ul sau oficial, aducandu-i un omagiu celui care a contribuit „la transformarea lui Porto intru-un club invingator''.Cariera lui Gomes, care a marcat 355 de goluri in 452 de meciuri oficiale, este…

- Fernando Santos (68 de ani), selecționerul Portugaliei, a anunțat lotul pentru Campionatul Mondial din Qatar. Portugalia face parte din grupa H, alaturi de Ghana, Uruguay și Coreea de Sud. In lotul campioanei europene din 2016 se numara 3 portari, 8 fundași, 9 mijlocași și 6 jucatori de atac. Cea mai…

- Liverpool va intalni Real Madrid, intr-o reeditare a finalei Ligii Campionilor de anul trecut, in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon. Rezultatele tragerii la sorti: RB Leipzig (Germania) - Manchester City (Anglia) FC Bruges (Belgia) - Benfica Lisabona (Portugalia)…

- Portugalia se confrunta cu o situație complet neobișnuita. Mai exact, numai in Porto, intre 55 și 64% dintre persoanele decedate in intervalul 2006 și 2015 nu s-au mai descompus, ci s-au mumificat complet sau parțial, iar ceea ce e și mai bizar este ca nimeni nu știe inca de ce se intampla asta. Cercetatorii…

- Insula elena Creta, destinatie de vacanta pentru multi romani, a fost lovita de o furtuna care a provocat inundatii devastatoare. O persoana a murit si multi oameni sunt dati disparuti.