- Inundații devastatoare au lovit din nou nord-estul Turciei, la aproape o saptamana dupa intemperiile care au lasat in urma cel puțin șase morți. Mai multe rauri au ieșit din matca și au luat cu ele tot ce le-a stat in cale.

- Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au costat viata a cel putin 165 de persoane, potrivit unui nou bilant luni, in timp ce numeroase persoane sunt inca date disparute, scrie AFP, conform news.ro. In regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectata de dezastru, "numarul mortilor este…

- Inceput de zi cu emoții pentru locatarii unui bloc din București, dupa ce intr-un apartament a izbucnit un incendiu. Zeci de oameni au fost evacuați, doua persoane au fost transportate la spital. Pompierii au intrat in alerta, dupa ce au fost anunțați, sambata dimineața, despre producerea unui incendiu,…

- Inundații devastatoare in Neamț. Zeci de case au fost inundate, iar strazile s-au umplut de apa. Și mai mulți localnici au fost evacuați preventiv din fața puhoaielor de apa. (PG EA) Autoritațile sunt in alerta și acționeaza pentru a scate apa din gospodarii. "In județul Neamț se acționeaza pentru evacuarea…

- O tornada extrem de puternica a distrus, joi, locuinte in mai multe localitati din sud-estul Cehiei, provocand decese și ranirea a sute de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP, EFE. Sute de persoane au fost ranite in urma unei tornade produse in Cehia. Serviciul de ambulanța…

- ISU Dambovița a transmis ca pompieri aflati in zona au observat fum la o fereastra a cladirii si au intervenit prompt, evitandu-se extinderea incendiului. Aceștia au transmis ca nimeni nu a fost ranit. ”In timp ce actionau pentru stingerea unor cabluri electrice peste care au cazut crengile rupte de…