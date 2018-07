Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea face zeci de victime in Japonia, unde zone intregi sunt sub ape. 64 de oameni au murit, in urma potopului care ar putea deveni cel mai mare dezastru natural din ultimele decenii. Eforturile de salvare sunt acum contracronometru, pentru ca in zonele calamitate nu mai este nici apa curenta,…

- Bilanțul inundațiilor devastatoare din Japonia a crescut la cel puțin 76 de morți și 92 de oameni dați disparuți. Anunțul a fost facut de autoritațile de la Tokyo, care au menționat ca peste 2 milioane de persoane au fost evacuate din calea apelor.

- Cel puțin 17 oameni au murit și peste 50 sunt dați disparuți in Japonia in urma unor inundații devastatoare. Totodata, peste 300 de persoane din apropierea unor diguri, care cedeaza sub presiunea apei, au fost evacuați de autoritați.

- Ploile deosebit de abundente au generat pagube insemnate in țata. Mai multe rauri s-au revarsat, viiturile au luat pe sus mașini și animale iar alunecarile de teren au distrus nenumatare case. Cel puțin 4...

- Aproximativ 50 de persoane din localitatile Stejarul si Busmei din judetul Neamt vor fi evacuate din cauza viiturii formate pe râul Bistrita, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).

- Mai multe locuințe au fost distruse in centrul Greciei, intr-o zona frecventata de turiștii romani, marți dimineața, in timpul unor inundații puternice. Hidrologii au emis cod roșu de inundații pe un rau din zona Volos. Apele revarsate au luat cu ele masini si au inundat multe case. Zeci de pompieri…

- Inundatii devastatoare in nord-estul Indiei, provocate de ploile musonice. 25 de oameni au murit, iar peste jumatate de milion au fost afectati.Politia locala a anuntat ca mai multe persoane sunt date disparute. Autoritatile au infiintat cinci adaposturi pentru sinistrati.

- Cel putin 143 de oameni au murit in urma furtunilor de nisip ce au afectat nordul Indiei, potrivit celui mai recent bilant emis, vineri, de autoritati, care au precizat ca sunt in vigoare avertizeri de vreme rea si pentru urmatoarele zile, informeaza site-ul postului France 24. Cea mai…