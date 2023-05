Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit la o cladire de patru etaje din Hațeg. Locatarii au sunat de urgența la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje ale pompierilor.50 de oameni au ieșit singuri din bloc, iar unul dintre ei s-a intoxicat cu fum. Acesta a primit ingrijiri medicale la fața locului, insa…

- Mai multe școli din Iași au fost inchise din cauza ninsorilor și a viscolului puternic. In continuare, patru județe din nord-estul țarii se afla sub avertizare de cod roșu de vreme rea. Este vorba, mai exact, de 21 de unitați de invațamant din Iași care și-au suspendat activitatea total, 15 dintre acestea…

- Episodul de iarna autentica de la inceput de aprilie continua sa afecteze mai multe județe din zona Moldovei. Se poate spune ca situația e dramatica. Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi dimineața un COD ROȘU nowcasting, de ninsori și viscol, pentru localitați de pe raza a patru județe.…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri seara, situatia drumurilor inchise din cauza zapezii la ora 22:00. Potrivit Infotrafic, din cauza zapezii depuse pe carosabil, a vizibilitatii reduse, ca masura de siguranta a participantilor la trafic, circulatia este inchisa pe urmatoarele tronsoane de drumuri…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca miercuri, de la ora 20.00, s-a inchis circulația pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone in județele Botoșani și Iași.

- Școlile din județul Iași vor fi inchise maine, din cauza condițiilor meteo extreme. Prefectul Bogdan Cojocaru a mai anunțat ca vor fi inchise si acele tronsoane de drum unde exista riscul ca oamenii sa ramana blocati, pentru a nu-i pune pe aceștia in pericol. Acolo unde este cazul, va fi prioritara…

- Ninge ca-n decembrie in aprilie. Se circula pe strazi in condiții de iarna. Vremea este extrem de rece, cu vant puternic și temperaturi de ingheț in unele zone. Ninge abundant in centrul țarii, marți dimineața. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri Brașov acționeaza in toate zonele afectate…

- Este o stare de alerta de seceta in Italia, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor. Potrivit corespondentei RRA Elena Postelnicu, Marile Lacuri din nord sunt pe jumatate goale, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…