Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor inundatiilor din Belgia a ajuns la 31, iar 127 de persoane sunt date disparute, conform datelor anuntate luni. Din cele 31 de persoane decedate, 19 sunt neidentificate, scrie News.ro. Citește și: Inundațiile catastrofale din Belgia afecteaza festivitațile dedicate…

- Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au costat viata a cel putin 165 de persoane, potrivit unui nou bilant luni, in timp ce numeroase persoane sunt inca date disparute, scrie AFP, conform news.ro. In regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectata de dezastru, "numarul mortilor este…

- Ciclonul care a lovit Germania si Belgia a ajuns in Ucraina. La Kiev, doua persoane au murit, iar peste o suta de localitati din regiune au ramas fara lumina, transmite UNIAN.Sambata, dupa un val de caldura, o furtuna puternica a lovit regiunea Kiev din Ucraina.

- Bilanțul morților a ajuns la 170, in urma inundațiilor devastatoare din Germania și Belgia, conform celui mai recent bilanț al autoritaților. Sute de oameni sunt inca dați disparuți, scrie Reuters, potrivit Hotnews . Aproximativ 143 de oameni au murit in urma inundațiilor din cel mai grav dezastru natural…

- Cel puțin 150 de persoane și-au pierdut viața in urma intemperiilor violente din Germania și Belgia. Sute de persoane sunt date disparute in continuare in Germania. Peste o suta de mii au ramas fara curent electric.

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Europa a ajuns vineri la 126 de morti, majoritatea in Germania, unde numeroase persoane sunt inca date disparute, existand temeri referitoare la o agravare a bilantului, informeaza AFP. Este vorba despre cea mai grava catastrofa naturala care a lovit…

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Europa a ajuns vineri la 126 de morti, majoritatea in Germania, unde numeroase persoane sunt inca date disparute, existand temeri referitoare la o agravare a bilantului, informeaza AFP. Este vorba despre cea mai grava catastrofa naturala…

- Zece persoane au fost arestate in Romania, Belgia și Olanda, in dosarul privind capturarea celei mai mari cantitați de heroina – aproape o tona și jumatate – a carei valoare de piața depașește 45 de milioane de euro, in Portul Constanța, a anunțat joi Eurojust. Cele zece persoane fac parte din gruparea…