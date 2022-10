Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit mort in regiunea Heraklion, de pe insula elena Creta, in timp ce alte doua persoane au fost date disparute, dupa inundațiile puternice care au lovit insula, conform unui anunt facut sambata de pompierii eleni, scrie digi24.ro.

- Insula elena Creta, destinatie de vacanta pentru multi romani, a fost lovita de o furtuna care a provocat inundatii devastatoare. O persoana a murit si multi oameni sunt dati disparuti. Operatiunile de cautare sunt ingreunate de vantul foarte puternic si ploaia care inca nu a stat. Cea mai afectata…

- Cel puțin 50 de persoane au murit in Nigeria in urma ploilor torentiale din ultimele zile. Sute de case au fost avariate, fortand zeci de familii sa fie evacuate in tabere temporare. Provinciile din nordul tarii sunt cel mai grav afectate.

- Aeronave pentru stingerea incendiilor s-au alaturat duminica zecilor de pompieri croati care luptau cu un incendiu de vegetatie ce a dus la decesul unui barbat pe insula Hvar din Marea Adriatica, a relatat presa din Croatia, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin opt persoane au murit in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii masive joi in estul statului american Kentucky, a anuntat guvernatorul local, care se teme insa ca bilantul victimelor ar putea fi mult mai mare, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un accident in care au fost implicate mai multe autovehicule s-a produs, joi dimineata, pe A1, pe sensul spre Bucuresti. Un barbat a murit, iar o alta persoana este in stare grava. In total, au fost implicati 12 oameni. Traficul este oprit.

