- Cel putin 26 de persoane au murit si alte zece sunt date disparute dupa ploile puternice care au provocat inundatii si alunecari de teren in Coreea de Sud, au anuntat autoritatile, duminica. Misiunea de salvare contracronometru pentru mai multe persoane blocate in mașini, intr-un tunel subteran inundat.…

- Inundații de proporții biblice au avut loc joi in orașul spaniol Zaragoza. O furtuna puternica insoțita de grindina a transformat strazile in rauri, care au maturat tot ce au intalnit in cale: mașini, tomberoane, chiar și semafoare. In puțin mai puțin de o ora, in unele zone ale orașului s-au acumulat…

- Mai multe localitați din județul Arad sunt lovite, duminica dupa-amiaza, 25 iunie, de inundații puternice, in urma scurgerii apei de pe versanti. O parte din județ se afla pana maine, 26 iunie, sub cod galben de ploi torențiale.Ploile abundente au dus la formarea de șuvoaie, iar mai multe persoane au…

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce nordul Greciei a fost devastat de inundații. Furtunile au lovit orașul Salonic, iar pompierii au primit trei sute de apeluri de asistența in doar cateva ore. Foto: Profi MediaRaurile au ieșit din matca și au inundat case, drumuri și tuneluri rutiere. Apa a acoperit…

- FOTO VIDEO| INUNDAȚII devastatoare la Ighiu: Mașini duse de ape și gospodarii luate cu asalt de viitura. Autoritațile intervin la fața locului FOTO VIDEO| INUNDAȚII devastatoare la Ighiu: Mașini duse de ape și gospodarii luate cu asalt de viitura. Autoritațile intervin la fața locului Comuna Ighiu a…

- VIDEO| INUNDAȚII intr-o comuna din ALBA: Apa a luat cu asalt strazile, atingand niveluri de peste 20 cm INUNDAȚII intr-o comuna din ALBA: Apa a luat cu asalt strazile, atingand niveluri de peste 20 cm Comuna Ighiu din județul Alba a fost grav afectata de inundații astazi, in urma unor ploi torențiale…

- Un copil a murit, iar alti doi si doi adulti sunt dati disparuti dupa ce s-au rasturnat cu o barca in raul Mureș. A fost mobilizare uriasa de forte pentru salvarea unor oameni care s-au rasturnat cu barca in apele raului Mures, in zona localitattii Periam Port din Timis. Autoritațile din Timiș și Arad…

- Autoritațile din Croația intervin pe plajele și in zonele de coasta pe care au aparut pete misterioase de petrol. Malul este afectat pe o porțiune de aproximativ șase kilometri, iar oficialii nu au descoperit sursa poluarii, potrivit Reuters.Echipe de muncitori imbracați in salopete albe și cu manuși…