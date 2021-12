Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si peste 50.000 au fost evacuate în Malaezia în urma celor mai grave inundatii de pe teritoriul tarii din ultimii ani, au declarat luni autoritatile, relateaza AFP citata de Agerpres. Ploile torentiale care s-au abatut asupra tarii la…

- Ploile torentiale au provocat vineri inundatii in sud-vestul Frantei, in special in zona din apropierea granitei cu Spania, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. In departamentele franceze Landes si Pyrenees-Atlantiques, 250 de pompieri au fost desfasurati in cadrul operatiunilor de interventie,…

- O persoana in varsta de 70 de ani a murit si alte 40 de persoane au fost evacuate de urgența, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit care a izbucnit intr-un apartament din Galați, potrivit ziarului local Monitorul de Galați.Alarma a fost data noaptea trecuta dupa ce un apartament situat la…

- Doi barbați, de 74 și 75 de ani, au incetat din viața intr-un incendiu care a avut loc in aceasta dimineața la spitalul suport COVID Movila Vulpii din Ploiești. 15 pacienți au fost evacuați la Spitalul Județean Ploiești. Cei 15 au patologie COVID, toți depindeau de oxigen cu debit mare.

- Ploile abundente si alunecarile de teren care au afectat mai multe regiuni din Sri Lanka au lasat in urma 10 morti si peste 15.000 de persoane stramutate, au anuntat autoritatile marti, informeaza agentia DPA. Conditiile meteorologice extreme din ultimele trei zile au provocat, de asemenea, pagube…

- Nordul Angliei si sudul Scotiei sunt afectate de cele mai grave inundatii din ultimii ani. Ploile torentiale au facut ca mai multe rauri sa iasa din matca, iar apele involburate au ajuns in cateva localitati.

- 4.926.579 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (735.150). Brazilia este pe locul doi, cu 605.139 de decese, urmata de India (453.042), Mexic (285.669)…

- Peste 700.000 de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit bilantului raportat vineri de Universitatea Johns Hopkins, echivalentul populatiei capitalei Washington, transmite AFP. Acest prag sumbru reaminteste ca sute de americani continua sa…