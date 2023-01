Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a declarat la Budapesta ca Ungaria va vota impotriva primirii Kosovo in organizații internaționale, cum ar fi Consiliul Europei. In declarația data dupa vizita de o zi in Ungaria, unde s-a intalnit cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și cu ministrul maghiar de…

- Ungaria nu va sprijini aderarea regiunii nerecunoscute Kosovo la Consiliul Europei pina cind autoritațile sale nu vor elimina contradicțiile politice cu guvernul sirb. Acest lucru a fost declarat marți de ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vorbind…

- Consiliul Județean Timiș continua demersurile pentru deschiderea și pe partea romaneasca a unui punct de trecere a frontierei la Triplex Confinium, langa Beba Veche, unde se intalnesc granițele Romaniei, Ungariei și Serbiei. Deocamdata, vama exista doar intre Serbia și Ungaria, Romania nu are punct…

- Pe masura ce 2022 se apropie de final, autoritatile austriece inregistreaza o reducere semnificativa a numarului de solicitari de azil, care de la inceputul anului si pana in noiembrie au depasit 100.000 de cazuri, a informat luni Ministerul de Interne de la Viena, citat de EFE. Potrivit datelor oficiale,…

- Austria a acuzat luni Romania ca nu a observat ca mii de migranți ilegali traverseaza teritoriul sau, ca argument suplimentar al refuzului de a vota in favoarea aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Declarațiile au fost facute de generalul austriac Gerald Tatzgern, șeful departamentului pentru…

- Datele Frontex, agentia europeana pentru protectia frontierelor, arata ca imigrantii ilegali care ajung in Austria prefera alte rute decat cele prin Romania, scrie news.ro.Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti, 6 decembrie, la postul public de televiziune, ca Viena isi mentine…

- Astfel, incepand din ianuarie, Macedonia de Nord va putea conta pe un sprijin bugetar de 80 de milioane de euro, a anuntat presedinta Comisiei Europene, relateaza Agerpres.Anuntul Ursulei von der Leyen este de natura sa ajute tarile din regiune, in contextul in care Macedonia de Nord, de exemplu, produce…