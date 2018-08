Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 324 persoane au decedat in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de muson, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- Cel putin 58 de oameni au murit in India din cauza ploilor musonice, care au provocat inundatii in nordul tarii. Meteorologii avertizeaza ca si perioada urmatoare va fi plina de precipitatii abundente.

- Un cutremur puternic, de magnitudine 6,4, a lovit dimineața cunoscuta destinație turistica Lombok din Indonezia, ucigand cel puțin zece persoane și afectand numeroase cladiri, transmite Reuters.

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Trei oameni au fost impușcați mortal, intr-un azil de batrani din Texas, iar alți doi au fost gasiți morți intr-o locuința din apropiere, informeaza New York Times. Atacul armat a avut loc vineri noapte.

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel puțin 27 oameni au murit și peste 50 sunt dați disparuți in Japonia in urma unor inundații devastatoare. Totodata, peste un milion si jumatate de locuitori din apropierea unor diguri, care cedeaza sub presiunea apei, au fost evacuați de autoritați.