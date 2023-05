Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul mediteranean care a facut ravagii in Italia, avanseaza spre Romania. Ploi torențiale și grindina pana la sfarșitul lunii Ciclonul mediteranean care face ravagii in Italia se indreapta spre estul Europei. Au fost inundații catastrofale intr-o regiune din nordul Italiei, iar autoritațile au raportat …

- Sute de cladiri in localitati din vestul Bosniei au fost inundate, iar populatia aflata in pericol a fost evacuata din cauza revarsarii mai multor rauri, situatia agravandu-se pe zi ce trece din cauza ploilor abundente care continua sa cada, relateaza miercuri Hina.

- Ploile torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren in vestul statului african Rwanda au provocat moartea a cel putin 95 de persoane, a anuntat miercuri un oficial guvernamental, in timp ce autoritatile locale continua operatiunile de cautare a persoanelor ramase blocate in locuinte,…

- Senatorul Eugen Țapu-Nazare, președinte al Comisiei pentru antreprenoriat și turism, a participat, vineri, 21 aprilie, la sediul Prefecturii Argeș, la o dezbatere publica privind propunerea legislativa de acordare a voucherelor de vacanța și salariaților din sistemul privat.

- Ambasadorul Coreei de Sud la București, Rim Kap-Soo, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca țara sa, care are a șasea cea mai puternica armata a lumii, trebuie sa fie pregatita pentru „orice scenariu posibil” in contextul ostilitații Coreei de Nord, care, spune diplomatul, a ales armele in…

- Hidrologii mentin pana miercuri la pranz Codul portocaliu de inundatii pentru raurile din bazinele hidrografice Caras, Nera si Cerna, potrivit unui comunicat al Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Populatia din Romania nu este anuntata inainte de producerea cutremurelor, pentru ca nu este pregatita si s-ar crea panica, a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.