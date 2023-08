Inundații catastrofale în Slovenia Ploile torentiale de vineri, din Sloveniei, au dus la inundații catastrofale. Au fost intrerupt transporturile si alimentarea cu energie electrica. Armata este pregatita pentru a interveni in ajutorul populației, informeaza Agerpres. Agentia de Mediu din Slovenia a emis un cod rosu de inundatii care vizeaza un teritoriu extins. Potrivit meteorologilor sloveni, ploile torentiale, asteptate sa se extinda in tarile vecine Croatia si Bosnia, vor continua sa cada pentru cel putin inca 24 de ore. Echipele de salvare au depus mari eforturi pentru a ajunge in zonele inundate si au lansat un apel public… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

