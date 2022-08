Inundații catastrofale în Pakistan - Bilanțul victimelor a ajuns la 1.061 de morți Bilanțul victimelor inundațiilor musonice in Pakistan incepand cu luna iunie a ajuns la 1.061 de morți, potrivit cifrelor publicate luni de Autoritatea Naționala de Gestionare a Dezastrelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

