Stiri pe aceeasi tema

- E blogger, IT-ist si chitarist, iar in urma cu doi ani a fondat „People of Transylvania”, prin intermediul caruia descopera oameni interesanti, iar mai apoi le prezinta povestile de viata pe acest site. Originar din Basarabia, Andrei Albu se recomanda amicilor ca „basarabean ardelenizat” si isi declara…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ca negocierile pentru noile contracte pentru tratamentul fara interferon al hepatitei cronice virale C au fost finalizate. Reprezentantii CNAS spun, prin intermediul unui comunicat de presa, ca in curand vor fi disponibile trei scheme de tratament,…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Timis, accidentul a avut loc in dreptul localitatii Belint, pe DN6, drumul care leaga Timisoara de Lugoj. „Un autoturism ce se deplasa de la Timisoara spre Lugoj, la un moment dat, a intat pe contrasens, intrand in coliziune cu o autoutilitara ce se deplasa regulamentar…

- Cel puțin 3 morți și mai mulți oameni prinși sub daramaturi, dupa ce o cladire, aflata in construcție, s-a prabușit pe un bloc. Incidentul a avut loc langa New Deli, in India. Imobilul, inalt de 6 etaje, a cazut peste blocul de locuințe.

- Un accident grav s-a produs ieri in localitatea Sarca din județul Iași, Romania. Un autocar cu numere de inmatriculare in Republica Moldova s-a izbit frontal de un autoturism de model Renault Megane in care se afla vicepreședintele PMP, Emanuel Mitric. In urma impactului, acesta s-a stins pe loc.

- Cel puțin 17 oameni au murit și peste 50 sunt dați disparuți in Japonia in urma unor inundații devastatoare. Totodata, peste 300 de persoane din apropierea unor diguri, care cedeaza sub presiunea apei, au fost evacuați de autoritați.

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, intr-un accident de autocar, care s-a rasturnat intr-un defileu, a anuntat politia, relateaza AFP. Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est…

- Inundatii devastatoare in nord-estul Indiei, provocate de ploile musonice. 25 de oameni au murit, iar peste jumatate de milion au fost afectati.Politia locala a anuntat ca mai multe persoane sunt date disparute. Autoritatile au infiintat cinci adaposturi pentru sinistrati.