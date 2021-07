Inundații catastrofale în Europa. Bilanțul sinistru continuă să crească Fenomenele meteo extreme au ucis 183 de persoane in vestul Europei, din care 156 in Germania, țara grav afectata de caderi masive de precipitații. Zeci de oameni sunt inca dați disparuți in Renania-Palatinat și Renania de Nord-Westfalia, cele doua landuri germane din cele mai afectate. Belgia vecina platește, de asemenea, un preț mare, cu cel […] The post Inundații catastrofale in Europa. Bilanțul sinistru continua sa creasca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

