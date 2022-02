Inundație la metroul bucureștean - Apa de la o conductă spartă, în stația Gorjului. ANUNȚUL Metrorex „La stația de metrou Gorjului, ieșirea spre Piata Gorjului a fost avizata o infiltratie la baza scarilor de acces. In urma verificarilor efectuate la fata locului s-a constatat ca avaria a fost produsa de o conducta a furnizorului cu apa calda din Bucuresti. Apa se scurge in rigolele din statie, insa nu afecteaza circulatia trenurilor de metrou.La acest moment, atat echipe specializate Metrorex, cat si echipe ale furnizorului cu apa calda se afla in statie si iau toate masurile pentru a remedia situatia cat mai repede posibil.Precizam ca in urma acestei avarii nu a fost afectata circulatia trenurilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ”Accesul dinspre PiaTa Gorjului al statiei de metrou Gorjului se inchide temporar din cauza avariei furnizorului de apa calda din zona. Calatorii sunt rugati sa utilizeze celalalt acces”, a transmis Metrorex. Circulatia trenurilor nu este afectata si se desfasoara conform graficului normal…

- ”La statia de metrou Gorjului, iesirea spre Piata Gorjului, a fost avizata o infiltratie la baza scarilor de acces. In urma verificarilor efectuate la fata locului s-a constatat ca avaria a fost produsa de o conducta a furnizorului de apa calda din Bucuresti. Apa se scurge in rigolele din statie, insa…

- O avarie s-a produs, vineri, la o conducta de apa in zona Piata Gorjului din Capitala. Se scurge apa in rigolele din statia de metrou Gorjului, dar circulatia cu este afectata. Mai multe echipe intervin pentru remediere. ”La statia de metrou Gorjului, iesirea spre Piata Gorjului, a fost avizata…

- "Ca urmare a informatiilor aparute in presa conform carora exista suspiciunea ca circulatia la metrou sa fie perturbata in perioada urmatoare, Metrorex asigura publicul calator de intreaga sa disponibilitate, circulatia trenurilor de metrou se va desfasura conform graficului existent", a transmis Metrorex.Potrivit…

- Circulatia metroului se va desfasura conform programului normal in perioada urmatoare, a anunțat, duminica Metrorex,. Precizarea companiei de transport subteran vine in contextul informațiilor ca greva care a blocat in ultimele patru zile transportul de suprafața s-ar putea extinde și la metrou. „Ca…

- Metrorex a anunțat ca joi, la ora 7:52, la stația de metrou Izvor, a avut loc o tentativa de suicid care a fost evitata de mecanicul de tren. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri.Circulația a fost reluata la ora 08:06, precizeaza…

- Avarie la apa calda in Sectorul 5 din București, chiar de Craciun. Mai multe țevi s-au spart și au afectat alimentarea cu caldura și apa calda. Informațiile au fost transmise chiar de directorul general al Termoenergetica. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook un video in care se poate vedea o strada…

- Locuitorii Sectorului 5 din București au ramas fara apa calda in prag de sarbatori, dupa ce mai multe țevi s-au spart. Anunțul a fost facut pe Facebook de catre directorul general al Termoenergetica. Sectorul 5 fara apa calda de Craciun Odata cu postarea a venit și un clip video in care se poate observa…