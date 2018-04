Inuka, primul urs polar născut la tropice, a fost eutanasiat Inuka, primul urs polar nascut la tropice, a fost eutanasiat miercuri din cauza deteriorarii rapide a starii sale de sanatate, a informat gradina zoologica din Singapore, unde ursul era una dintre mascote. Inuka avea 27 de ani, o varsta inaintata pentru un urs polar, echivalenta cu circa 70 de ani pentru un om. Devenit una dintre atractiile majore pentru vizitatorii gradinii zoologice din arhipelagul din Asia de Sud-Est, acest urs polar se nascuse la 26 decembrie 1990, noteaza AFP. In ultimii ani insa, animalul suferea de mai multe afectiuni legate de varsta sa avansata, inclusiv de artrita, iar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

