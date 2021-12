Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclipul, care pare sa arate o silueta mascata care ține o arbaleta, spunand ca ”va incerca sa o asasineze pe regina Elizabeth”, intr-o misiune de ”razbunare”, a fost dat publicitații luni de postul Sky news. Poliția Mitropolitana care investigheaza inregistrarea video spune ca este vorba de un…

- Barbatul arestat si retinut dupa ce sambata a patruns cu o arma pe domeniul castelului Windsor, resedinta din vestul Londrei a Elisabetei a II-a, a spus intr-o inregistrare video facuta publica de presa din Marea Britanie ca voia sa o "asasineze pe regina", relateaza AFP.

- Tanarul arestat si internat dupa ce a patruns inarmat cu o arbaleta, sambata, pe teritoriul Castelului Windsor, resedinta reginei Elizabeth a II-a din vestul Londrei, a declarat intr-o inregistrare video ca vrea sa o ”asasineze pe regina”, ca represalii fata de masacrul de la Amritsar, in India, comis…

- Un barbat inarmat cu o arbaleta care a fost arestat dupa ce a incercat sa patrunda in Castelul Windsor, unde regina Elisabeta sarbatoreste Craciunul, este retinut in temeiul Legii privind sanatatea mintala.

- Un tanar in varsta de 19 ani dotat cu o arbaleta și o scara confecționata din corzi a patruns in ziua de 25 decembrie in teritoriul palatului Windsor, de la periferia Londrei, unde regina Elizabeta a II-a, contrar obiceiului, ramasese sa petreaca Craciunul, a anunțat poliția, citata de presa britanica…

- Tradiționalul dineu de Craciun patronat de Elizabeth II nu va mai avea loc in acest an. Covid-19 a obligat-o pe suverana britanica sa anuleze acest eveniment organizat cu familia largita cu ocazia sarbatorilor de sfarșit de an. Motivul: explozia contaminarilor cu varianta Omicron, transmite AFP, Le…

- In 2017, scrie ziarul «The Guardain», Mike Pompeo, la vremea respectiva director al agenției de informatii CIA, avea in plan asasinarea lui Julian Assange. De fapt, mai mulți inalți responsabili, membri ai serviciilor secrete americane, ar fi avut in mod serios intenția sa-l ucida pe Assange. Faptele,…