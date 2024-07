Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au in posesie case și mașini de lux sunt obligați sa plateasca impozite pentru aceste bunuri, dupa ce taxa pe lux a intrat in vigoare.Așa-numita "taxa pe lux" a fost introdusa, iar formularul 216 trebuie trimis pana la sfarșitul lunii septembrie pentru case și pana in decembrie pentru mașini.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca a fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania, potrivit Agerpres. «Alegerile au trecut, sa revenim la prioritatile romanilor. Ma bucur ca inflatia continua sa scada, ajungand deja aproape de 5%, si vom continua…

- „Voi enumera mai jos trei pe care le consider extrem de importante:1. Romania nu a atins inca o masa critica de prosperitate care sa poate fi redistribuita prin impozitare. Avem maxim 20% din populație care au inceput sa dețina puțin capital, sub forma de case, terenuri, afaceri, etc. Daca le creștem…

