Intr-o postare pe pagina sa de facebook, primarul orașului Campeni, Calin Ioan Andreș, declara ca a fost semnat avizul de principiu pentru racordarea orașului la alimentarea cu gaz, deziderat așteptat de mulți ani de locuitorii zonei. Vestea vine dupa ce in 4.02.2020, la București, primarul orașului Campeni a avut o intalnire cu directorul general al Transgaz, domnul Sterian Ion, iar in urma discuției a primit asigurari ca lucrurile vor continua favorabil in privința introducerii gazului in Munții Apuseni. „Printre atatea vești rele sau ingrijoratoare pentru populație primite in ultimele zile,…