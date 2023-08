Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, anunț important in cadrul unei conferințe de presa! Potrivit declarațiilor facute de acesta, o acțiune facuta de unii angajați din Romania, i-ar putea trimite la inchisoare. Iata despre ce este vorba și ce trebuie sa faca aceștia pentru a evita…

- Noul Cod Silvic lansat marți in dezbatere publica: Apar noi infracțiuni care se pedepsesc cu 1 pana la 5 ani de inchisoare Noul Cod Silvic lansat marți in dezbatere publica: Apar noi infracțiuni care se pedepsesc cu 1 pana la 5 ani de inchisoare Noul Cod Silvic, a fost lansat marți, 1 august, in dezbatere…

- Introducerea de date si fotografii false in SUMAL va fi asimilata infractiunii de fals in declaratii si se va sanctiona cu inchisoare de pana la cinci ani, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet."Noul Cod silvic va stabili cadrul legal…

- Actualul director general interimar al Regiei Naționale a Padurilor (RNP)-Romsilva impus de PNL Valcea, Daniel Nicolaescu, refuza de luni bune sa furnizeze informații despre relația contractuala a regiei cu societatea OMV Petrom. Refuzul repetat al directorului Daniel Nicolaescu PUTEREA a solicitat…

- Cum spuneam, daca se respecta programul facut saptamana trecuta, Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor și ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Ioan... The post „Penurie” guvernamentala in aceasta saptamana, la Arad. Daca se respecta programul, ministrul…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor in privința efectelor introducerii normei de poluare Euro 7 asupra industriei auto din Romania in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca standardul Euro 7 pentru automobilele noi sa intre in vigoare incepand…

- Senatorii au adoptat, luni, un proiect legislativ initiat de parlamentari USR, sustinut de PNL si neafiliati, care vizeaza completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic pentru limitarea exploatarii fondului forestier de pe raza judetului Ilfov “strict” la acele tipuri de taieri care au rolul de…

- Specialistii consortiului care lucreaza la elaborarea proiectului noului Cod silvic si a modelului de structurare a legislatiei subsecvente au realizat o prima forma, un draft, care va intra intr-o consultare cu specialistii in domeniu. Anunțul a fost facut azi, in prezenta ministrului Mediului, Apelor…