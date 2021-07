Intri în România? Vezi ce formular de triaj Covid trebuie să completezi ​La intrarea in Romania, toate persoanele trebuie sa completeze un formular de triaj COVID. Acesta trebuie predat apoi unui reprezentant DSP aflat pe aeroport sau la punctul de frontiera. Primul pas este completarea numarului de telefon, la care va fi primit un sms cu un cod unic de validare pentru a putea completa formularul. Informațiile care trebuie completate in formularul de triaj necesar la intrarea in Romania sunt: nume, prenume, CNP, data nașterii, țara din care vine persoana respectiva. Formularul de triaj este, de fapt, o declarație prin care persoana respectiva ia la cunoștința daca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

