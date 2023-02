Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez a afirmat luni ca Statele Unite, doborand balonul chinez care survola teritoriul lor, au "afectat serios si deteriorat" relatiile dintre cele doua tari, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cererea in creștere din Europa a contribuit la un boom al investițiilor in gaze naturale din SUA, chiar daca industria se lupta sa depașeasca opoziția fața de construcția de conducte, anunța hellenicshippingnews.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca va vizita Polonia, dar nu știe cand, dupa ce mai multe rapoarte sugereaza ca are in vedere o calatorie in Europa pentru a coincide cu aniversarea, pe 24 februarie, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a plecat luni intr-un turneu in Europa si America de Nord, avand pe ordinea de zi discutii aspra securitatii, la cateva saptamani dupa ce tara sa a anuntat revizuirea majora a doctrinei de aparare, informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un roman de 22 de ani care a emigrat ilegal in Statele Unite ale Americii este anchetat de FBI pentru mai multe infractiuni printre care se numara frauda si solicitarea nejustificata de donatii, scrie wptv.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a reface stocurile dupa ce au aprovizionat Ucraina, a declarat seful agentiei de aparare a blocului european, care avertizeaza ca Statele Unite s-ar putea sa nu fie intotdeauna capabile sa protejeze Europa de amenintari, relateaza…

- Urmatorul turneu Metallica in Europa si America de Nord, pentru promovarea noului album al trupei de heavy metal intitulat "72 Seasons", va incepe in aprilie 2023 la Amsterdam si se va incheia in capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, in septembrie 2024, transmite luni agentia EFE. Fii la curent…

- Romania gazduieste, incepand de duminica, Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting - MLM), un format al Conferintei de Securitate de la Munchen, care se desfasoara chiar inaintea intalnirii pe care o au, saptamana viitoare, tot la Bucuresti, ministrii de externe ai statelor membre…