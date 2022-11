Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat referitor la rezolutia adoptata de Parlamentul olandez cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen, ca nu concepe ca un alt stat european, care ne este prieten in cadrul UE, sa decida politic fara sa astepte, in primul rand, raportul expertilor la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara, la Targu Jiu, referitor la rezolutia adoptata de Parlamentul olandez cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen, ca nu concepe ca un alt stat european, care ne este prieten in cadrul UE, sa decida politic fara sa

- ”Acesta a fost rolul SAF-T, sa obtinem informatii direct din contabilitatea companiilor. Legat de perioada de gratie, era vorba despre daca dam sau nu dam amenzi pentru cei care nu depun in programul SAF-T si am explicat ca mergem cu o notificare ca sa le aducem aminte ca erau obligati sa depuna aceasta…

- Marcel Ciolacu a precizat ca va avea in discutie cu premierul Nicolae Ciuca, dupa ce seful Executivului a stat de vorba cu ministrul Apararii Vasile Dincu, luni la Palatul Victoria, pe marginea declaratiilor facute de Dincu. Presedintele PSD a catalogat discutia dintre cei doi ca fiind una normala si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, prezent in aceste zile la Berlin, la Congresul Socialistilor Europeni, i-a multumit cancelarului Olaf Scholz pentru mesajul de sprijin privind intrarea Romaniei in Schengen.

- Dupa ce ministrul Apararii, Vasile Dincu, a precizat ca singura șansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”, premierul Romaniei a spus ca il așteapta la o discuție. Premierul a fost intrebat daca ia in calcul remanierea ministrului apararii, Vasile Dincu. „Il aștept pe domnul ministru sa revina…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca „refuza sa creada ca Romania nu va intra in spațiul Schengen”, referindu-se și la rolul jucat de Romania in tranzitul cerealelor din Ucraina. „Romania indeplinește de mult timp toate condițiile tehnice de aderare, iar conduita țarii noastre in gestionarea…

- Ca in fiecare trimestru, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a lansat un nou „Raport privind perspectiva economica”. Raportul precizeaza ca sunt tot mai crescute costurile razboiului cu care se confrunta continentul european și ca acestea au impact negativ tot mai mare asupra…