Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May și-a scurtat din vacanța in care aceasta a plecat cu soțul ei pe meleagurile Italiei. Motivul este dorința primului ministru de a ii „inmuia” poziția președintelui francez, Emmanuel Macron in discuțiile privind Brexit-ul, anunța publicația The Guardian. Aceasta o sa devina primul lider strain…

- Președintele francez Emmanuel Macron va purta o serie de discuții cu primul ministru britanic Theresa May in cadrul unei reuniuni care se va desfașura la reședința prezidențiala din sudul Franței, a anunțat marți Palatul Elysee, unde se pare ca vor vorbi despre Brexit, informeaza Reuters, preluata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi vineri pe sefa guvernului britanic Theresa May la Fortul Bregancon (sudul Frantei), resedinta de vara a presedintilor Republicii Franceze, a anuntat marti Palatul Elysee, relateaza AFP si Reuters. Dupa o intalnire de lucru, Theresa May si…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi la Bruxelles ca nu este sigur daca noua abordare a Marii Britanii privind Brexit-ul este ceea ce a votat populatia la referendum, adaugand ca Regatul Unit se afla intr-un ''punct destul de fierbinte'' dupa doua demisii majore din guvernul…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%. FMI a explicat că avansul protecţionismului şi ameninţarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeană…

- Sprijinul membrilor Uniunii Europene pentru pozitia Irlandei privind Brexit-ul nu se va modifica, a declarat joi, la Dublin, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, care a avertizat cu privire la orice tentatie de a izola aceasta tara in acordul privind retragerea Marii Britanii din blocul…

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- Premierul ia din nou in considerare organizarea unui referendum privind independenta țarii de Regatul Unit al Marii Britanii. Premierul britanic, Theresa May, consideră că nu este momentul potrivit pentru un al doilea referendum privind independenţa Scoţiei, a declarat luni purtătorul…