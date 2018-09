Cancelarul austriac Sebastian Kurz va aborda in timpul intrevederii pe care o va avea duminica seara cu omologul sau german Angela Merkel in special problema unor frontiere mai puternice ale Uniunii Europene (UE) si a unor relatii UE-Africa mai stranse, a anuntat purtatorul sau de cuvant, informeaza dpa. Vizita lui Kurz la Berlin este parte a pregatirilor pentru un summit informal al liderilor UE planificat sa aiba loc joi la Salzburg. Austria detine presedintia prin rotatie a UE. Liderul aniti-imigratie al UE are de asemenea programata pentru luni o deplasare la Paris, pentru discutii cu presedintele…